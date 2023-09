Le Bennoo Bokk Yakkaar de Fandène approuve à l’unanimité le choix du candidat de la coalition BBY pour la présidentielle de 2024

Faisant suite à la désignation, le samedi 09 septembre 2023, par le Président Macky SALL, du candidat de la coalition BBY, à la présidentielle de février 2024, conformément au mandat qui lui a été donné dans ce sens par les leaders de la grande coalition présidentielle, la commune de Fandène, sous la conduite de son maire et non moins coordinateur du Bennoo Bokk Yakkaar : le Ministre d’état Augustin TINE, s’est réunie ce dimanche 10 septembre, à l’effet d’examiner et apprécier la situation.

Ainsi donc, les responsables BBY de la commune de Fandène, après s’être réjouis de la large concertation entreprise par le coordonnateur national de la coalition gouvernementale le Président Macky SALL avec toutes les parties prenantes sur la question, ont rappelé l’engagement pris à ce sujet de s’aligner, sans condition, sur le choix opéré par le Président Macky SALL à qui il avait été donné carte blanche.

C’est pourquoi, comme un seul homme, le Bennoo Bokk Yakkaar de la commune de Fandène approuve, à l’unanimité, le choix porté par le Président sur la personne de notre camarade Amadou BA : actuel Premier Ministre du Sénégal.

Enfin, tout en se réjouissant de la cohérence qui se donne à lire de ce choix, s’engage à accompagner notre candidat, le camarade Amadou BA jusqu’à la victoire souhaitée dès le premier tour.

Le Coordinateur



Augustin TINE

Le Ministre d’état

Maire de Fandène

Coordonnateur BBY Fandène.