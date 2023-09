La presse sénégalaise en deuil: Décès du doyen Ben Cheikh Ba ce 21 septembre

La presse sénégalaise, est endeuillée suite au rappel à Dieu d’un de ses doyens, Ben Cheikh Ba décédé, dans l’après-midi de ce jeudi 21 septembre 2023, vers 17 heures. Le plus vieux des journalistes sénégalais a tiré sa révérence à l’âge de 95 ans au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. Des sources renseignent qu'il est décédé quelques heures seulement après le rappel à Dieu de son grand frère El-Hadji Moustapha Bâ. Ben Cheikh sera inhumé ce vendredi 22 septembre, au cimetière de Madoki, à Grand-Thiès. Ben Cheikh Ba, encore appelé Maguette Bâ, a eu à travailler dans plusieurs groupes de presse comme Dakar-Matin, Le Soleil et l’APS. La rédaction de Thiès info présente ses sincères condoléances à toute la famille éplorée et prie pour le repos éternel de son âme.