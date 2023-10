La grande foire internationale de Thiès : le promoteur Dame Sall liste les difficultés avec un investissement de 40 millions de FCFA

Après quatre années sans avoir organisé la grande foire internationale de Thiès, l'initiateur de l'événement Dame Sall en est à sa dixième année en 2023. Une opportunité pour les Thiésois d'avoir accès à tous types de produits à travers les expositions. Avec un investissement de 40 millions FCFA, le promoteur a souligné le manque de soutien de la part des autorités et des différents acteurs économiques présents à Thiès. Malgré l’absence des prometteurs, il a su faciliter l’accès aux commerçants venant des quatre coins du monde. Selon Dame sall, Thiès est aujourd'hui une ville très chanceuse en matière d'investissement. En effet, nous sommes à quelques kilomètres de l'aéroport et du port de Ndayane qui sont des lieux très fréquentés. Alors, pour saisir cette opportunité, il faudrait organiser de temps en temps ce type d'événements pour offrir la possibilité aux acteurs du commerce de vendre leurs produits sans difficulté malgré le fait qu'aucun retour n'est attendu sur l'investissement qu'il a réalisé. L'objectif est et à la fin d'avoir un succès .