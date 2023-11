La démocratie occidentale "ne fonctionne pas" en Afrique, selon un ancien Président nigérian

L’Afrique constate le fiasco de la démocratie libérale occidentale sur son terrain et doit trouver un autre moyen de gouverner, a estimé l’ex-Président nigérian Olusegun Obasanjo. Le continent devrait se tourner vers "une démocratie afro-centrée", n’adoptant que ce qui lui convient le mieux en fonction de sa culture et de ses objectifs. La démocratie libérale occidentale a échoué en tant que modèle de fonctionnement des gouvernements africains et doit être remis en question par le continent, a déclaré l'ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo (de 1999 à 2007)."Nous avons un système de gouvernement dans lequel nous n’avons aucune main pour définir et concevoir. Nous continuons à le mettre en œuvre, même si nous savons qu’il ne fonctionne pas pour nous", a-t-il fait savoir lors d’une conférence intitulée "Repenser la démocratie libérale occidentale pour l'Afrique", tenue à Abeokuta, la capitale de l'État d'Ogun.Selon lui, les nations africaines doivent s’interroger sur la performance de la démocratie en Occident, et de ce que les anciennes puissances coloniales leur laissent.M.Obasanjo a défini la démocratie libérale occidentale comme étant un "gouvernement de quelques personnes" qui ne représente pas pleinement l'ensemble de la population."Dès que l’on passe [le pouvoir, ndlr] du peuple à ses représentants, on commence à rencontrer des problèmes", a-t-il souligné. Et d’ajouter que "l’essence de tout système de gouvernement est le bien-être de tous".Il conviendrait de remplacer la démocratie libérale occidentale par une "démocratie afro-centrée", poursuit l’homme politique."Nous pouvons regarder à l’intérieur et à l’extérieur pour voir, dans notre pays, dans notre culture, dans nos traditions, dans nos pratiques et dans notre mode de vie, ce que nous pouvons apprendre et adopter, mais aussi adapter les pratiques du monde entier pour un système de gouvernement modifié, et de voir ce qui répondra au mieux à nos objectifs", a fait remarquer Olusegun Obasanjo.En juillet, le Président nigérian Bola Tinubu a toutefois affirmé dans son discours aux dirigeants africains que la démocratie "est la meilleure forme de gouvernement pour l'Afrique du 21e siècle". Il a noté que la démocratie "garantit la bonne gouvernance, l'inclusivité, la transparence et la responsabilité". Sputnik