La communauté Tidiane annonce une plainte contre Oumar sall

La communauté Tidiane est en colère contre le prêcheur Omar Sall. Ce dernier semble avoir l’habitude de critiquer ou de tenir des propos discourtois à l’encontre des « wasifa » ou « hadaratul Jumah ». Dans un communiqué publié dans les réseaux sociaux , le collectif Abnaa ul Hadrati- T-Tijaaniyati menace de porter l’affaire devant les Tribunaux. « Par ses propos irrévérencieux, le prêcheur Omar Sall a porté atteinte à l’honneur de toute une communauté, la communauté des fidèles Tidianes dans ce qu’ils ont de plus sacré dans leur culte ». Ce réquisitoire de la communauté Tidiane en dit long sur cette agression ouverte. Dénigrer les fidèles Tidianes, à coups de propos irrespectueux et insulter la communauté, dit le communiqué, sont le sport favori de M. Sall. Et, se référant aux textes et lois sénégalais, la communauté Tidiane se réserve le droit de porter plainte contre le prêcheur Omar Sall, devant les tribunaux du pays. Voici l’intégralité du communiqué Nous venons par ce présent communiqué signifier à l’opinion nationale notre consternation par rapport aux propos injurieux et diffamatoires tenus par Monsieur Omar SALL à l’encontre de la communauté des fidèles Tidianes dans ce qu’ils ont de plus sacré dans leur culte. En effet, Monsieur SALL s’est permis de dénigrer les fidèles Tidianes allant jusqu’à assimiler les pratiques cultuelles de la Wazifa et de la Hadaratoul Jummah à des rituelles folkloriques. Ces propos irrespectueux ont été tenus par Monsieur SALL dans une vidéo publiée sur Facebook. Il n’est guère inutile de préciser qu’il n’en est pas à son coup d’essai. C’est la énième fois qu’il profère avec une certaine volonté de se faire remarquer, des insultes et des attaques contre la communauté Tidiane