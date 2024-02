La Cellule de Communication de la République des Valeurs (RV ) de Thiès département, en phase avec le président Thierno Alassane SALL, dénonce la coupure du signal et le retrait de la licence du groupe de presse WALFAJIRI TV.



Cet acte arbitraire qui va causer, entre autres, le chômage de plus de 200 agents est un signe d'échec d' un régime finissant qui perd sa lucidité quand on sait que le monde de la presse au Sénégal est doté de structures reconnues comme la Coordination de l' Association de Presses ( CAP), habiletée à réguler en cas de litiges ou de fautes professionnelles pour éviter des sanctions prises à la va vite pouvant causer des dommages regrettables.



Le goupe WALFAJIRI fondé par le grand visionnaire et fervent défenseur des droits de l'homme, (feu) Sidy Lamine Niasse est un organe de Presse qui a participé pendant des décennies à la formation de beaucoup de journalistes, à la promotion de la liberté de la presse et à la consolidation de la démocratie au Sénégal.





Pour conséquent, la RV dit NON à cette forfaiture et exige le rétablissement de ses droits et devoirs.



La Cellule de Communication de la RV de Thiès département