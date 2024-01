Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette année 2024.

L'entreprise Cadior Glace vous transmet ses meilleurs voeux et vous renouvelle ses remerciements pour votre confiance et votre fidélité.



Chers Thiessois de tout bord, nous vous invitons à vous joindre à nous dans le but de faire de 2024 une année placée sous le signe de l'innovation et de l'efficacité dans le cadre de l'amélioration des services que nous nous sommes assignés à vous rendre.

Cadior Glace est à l'image de Thiès. Alors, nous exprimons avec prédication et vénération notre volonté de poursuivre ce projet qui vous tient à cœur et que vous avez naturellement adopté . Nous exprimons notre contentement sur le nouveau visage de la ville de Thiès qui est une réalisation de la municipalité.



Nous tenons notamment à apprécier et à magnifier l'hommage que la communauté thiessoise rendu à l'égard de Cadior Glace qui demeure plus que jamais un lieu symbolique par ses multiples facettes, sans oublier les encouragements et les appréciations qui fusent de partout dans le monde



Cadior Glace est un cadre d 'épanouissement libre et gratuit pour toutes personnes sans distinction et quelque soit son niveau de vie.

Chers Thiessois, Artistes , musiciens, comédiens... étudiants et élèves, journalistes, ouvriers, taxi-man , conducteurs de Jakarta, vendeurs de café , pour ne citer que cela, Merci.

Nous vous remercions davantage d'avoir fait de cet endroit le votre et surtout d'avoir beaucoup contribué au développement de la cité qui nous interpelle à nous tous.

Bonne et heureuse année 2024

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite !

Ensemble pour de nouvelles perspectives pour faire rayonner notre chère ville