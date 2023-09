L’ambassadeur de France au Niger privé de son immunité diplomatique

Les autorités nigériennes ont instruit les services de police de procéder à l’expulsion de l’ambassadeur de France. Ayant refusé de quitter le Niger, Sylvain Itté ne jouit désormais plus de ses privilèges diplomatiques, a indiqué Niamey dans un communiqué adressé à la diplomatie française.La diplomatie nigérienne a notifié Paris du fait que son ambassadeur Sylvain Itté a été privé des "privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’Ambassade". En outre, selon le communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères diffusé sur les réseaux sociaux, "les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulés"."Les services de police sont instruits afin de procéder à son expulsion", indique le document.Une décision de Niamey qui suit l’expiration du délai de 48h donné à Sylvain Itté pour quitter le Niger.Malgré la pression du côté des militaires au pouvoir dans la république africaine depuis un mois, Paris est résolu à maintenir son ambassadeur à son poste. C’est ce qu’a déclaré Emmanuel Macron au début de la semaine, alors que le délai donné à Sylvain Itté par les militaires expirait. Le Président français a en outre répété sa position, à savoir le soutien à "l’action diplomatique et, quand elle le décidera, militaire de la CEDEAO". Sputnik