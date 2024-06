L'Etat dégaine 425 millions de F Cfa pour le curage des caniveaux dans les régions

Le gouvernement du Sénégal a débloqué une enveloppe de 425 millions de F Cfa pour le curage des caniveaux dans les régions. Les travaux ont été lancés. L'annonce est faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, dans un entretien accordé à l'Agence de la presse sénégalaise (Aps).



A Dakar, les opérations pré - hivernages ont bien démarré depuis le mois de mars, avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et se poursuivront jusqu'au mois de juin, a indiqué les sources de l'Observateur.



"Dans la capitale toujours, l'Onas a curé 55% des canaux et a décidé d'accélérer la cadence pour finir les opérations de curage de caniveaux avant fin juin", a - t - il ajouté. Le journal a signalé que le processus de faucardage est en cours et sera entièrement réalisé avant la fin du mois de juin. "A Dakar également, 94% des infrastructures structurantes prévues dans les points bas identifiés dans la région, sont réalisées", a - t - il laissé entendre.