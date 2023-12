L’Allemagne achève le retrait de ses militaires de la base de la Minusma au Mali

Les forces armées allemandes ont achevé le retrait des militaires qui ont participé à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) comme prévu, a indiqué mardi le ministère de la Défense. "Après près de dix ans, la mission au sein de la Minusma est terminée. Les derniers soldats allemands ont quitté Gao", a déclaré le ministère de la Défense dans un message sur son compte X.

L'armée a précisé que quatre soldats allemands encore présents dans la capitale Bamako quitteront le pays dimanche. À bord de deux avions de transport A400M, 142 militaires se sont rendus au point de transfert aérien de Dakar, au Sénégal.

La Bundeswehr (Forces armées allemandes) a participé ces dernières années à la Minusma et à la mission de formation de l'Union européenne (EUTM).Le premier contingent comptait 1.100 militaires et le second 350. La participation aux deux missions au Mali devait s'achever à la fin de cette année. Elles coûteront finalement à l'Allemagne 4,3 milliards d'euros, selon la presse locale. Sputnik