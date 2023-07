Kolda : Un homme tue son ami à cause d'une dette de 5000 F CFA

Les faits se sont déroulés à Boundouk, un village situé dans la commune de Bogal département de Bounkiling. C'était dans la nuit du 3 au 4 août 2019. En effet, I. Kébé et H. kébé avaient enfourché une motocyclette pour aller récupérer de l'argent que le premier nommé disait avoir reçu de la part de ses soeurs via Orange money, rapporte le journal Enquête dans sa parution de ce mardi.



Après le retrait de l'argent, ces derniers sont allés payer une bouteille d'alcool "du Gin" qu'ils ont consommé ensemble. H. Kébé l'avait promis de restituer la somme une fois chez lui. Mais, il n'a pas honoré sa parole. Quelques temps après, une vive altercation s'est déclarée entre les deux amis. Les voisin sont intervenus pour les séparer.



Devant la barre de la Chambre criminelle, I. Kébé explique : "H. Kébé était armé d'un couteau et s'est jeté sur moi. Au cours de la bagarre, je l'ai maitrisé et récupéré le couteau. Ensuite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas sur quelle partie du corps, car il faisait nuit".



Ainsi, I. Kébé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre.