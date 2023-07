Kolda: L'homme qui a poignardé à mort son ami , placé en garde à vue

Du niveau dans l'affaire du jeune adolescent âgé de 17 ans qui a été égorgé par son ami, dan la nuit du mardi 4 au mercredi 5 juillet 2023, au terrain de football de l'Ecole de formation des instituteurs (Efi), actuel Centre régional de formation, au quartier Saré Kémo.



Selon les informations de L'Observateur, le présumé meurtrier a été localisé hier mercredi 5 juillet vers 11h 30 mn dans une maison au quartier Bel Air ( Kolda). Il planifiait sa fuite vers la Guinée Bissau. Le mis en cause a été surpris dans une pièce en sommeil.



Il est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Kolda pour homicide volontaire. Une enquête a été ouverte par la police qui a procédé aux constatations d'usage et le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda, rapporte L'Observateur.



Pour rappel, dans cette affaire, deux versions sont avancées. Il s'agit, pour les uns, d'une histoire de coeur autour d'une fille et, pour d'autres, le présumé meurtrier voulait venger son jeune frère passé à tabac la veille par la victime. D'ailleurs, c'est cette dernière hypothèse qui reste privilégiée, selon les premiers éléments d'enquête de la police.