Kirene : Les populations disent non à l’exploitation de leurs terres par un promoteur immobilier

À Kiréne, localité non loin de la commune de Diass, les populations accompagnées de celles de Keur Mousseu et environs ont fait face à la presse pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les « risques de troubles » qui attendent leur localité. . En effet un prometteur se proclame propriétaire de 90 ha sur les 185 ha qui constituent la superficie maraîchère exploitée par l'entreprise (Qualité Végétale Sénégal) (Qvs), non loin de la localité de Kirène, dans la commune de Diass, avec plus de 1000 soutiens de famille qui y gagnent honnêtement leur vie, notamment de courageuses ménagères, chefs de famille, qui ne comptent subvenir aux besoins de leur progéniture qu'à la sueur de leur front. Face à cette situation, les populations disent non, et sont prêtes à affronter toute personne qui serait prête à leur arracher cet héritage qui leur permet de gagner décemment leur vie.