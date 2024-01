Keur yeurmandè: le vigile de la pouponnière et sa complice condamnés à 2 ans de prison dont six mois ferme, pour enlèvement..

Le vigile de la pouponnière « Keur Yeurmandé », Jean Noël Ndour et sa complice Aminata Woury Diallo arrêtés puis jugés devant la barre des flagrants délits de Dakar, sont fixés sur leur sort. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison dont six mois ferme, pour enlèvement, complicité dudit chef et recel de bébé, rapporte Les Échos. D'après une source, les prévenus sont également contraints à payer, chacun, une amende de 200 000 F CFA. Dans ce dossier, la constitution de partie civile de Ndella Madior Diouf a été déclarée recevable. Mais, la fondatrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé » n’avait pas constitué d’avocat pour défendre ses intérêts, rappelle la source