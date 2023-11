Keur Madaro : Serigne Mame Mor Mbacké inaugure l'Institut Al Azhar pour les études islamiques

Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké, a procédé samedi 4 novembre 2023 à l'inauguration du Centre pour les études islamiques qui porte son nom. Cet Institut Al Azhar a été réalisé par ses fonds propres. Sa vocation est de donner à ses futurs pensionnaires, en plus de leur formation académique et religieuse, une maîtrise sur la langue anglaise et les outils informatiques. Plus de soixante ( 60) élèves ont déjà intégré cet établissement privé d'enseignement religieux. En outre, Serigne Tacko Mbacké Mourtada est l'initiateur de ce projet de construction d'Institut Al Azhar d'études islamiques situé dans le village de Keur Madaro dans la commune de Notto Diobass. Pour rappel, des milliers de fidèles ont pris part à cet important événement religieux. Malick Sarr Gueye