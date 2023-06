Kédougou : Une sage-femme et son bébé périssent dans un accident.

Ce dimanche un grave accident s'est produit dans la région de Kédougou. Une sage-femme de garde au poste de santé de Bantako dans le sud-est de la région de Kédougou a perdu la vie dans un accident de la route dans lequel son bébé a également péri, selon une source. L'accident s'est produit ce matin près du village de Niémininki, dans la commune de Tomboronkoto, a précisé la même source. Selon les informations données par notre source, le véhicule où se trouvait la sage-femme a dérapé avant de se renverser. C'est ce qui aurait causé la mort de cette dernière et de son bébé. On note également quatre blessés, dont trois passagers grièvement blessés. « Il s'agit d'agents de santé du district sanitaire de Kédougou qui se déplaçaient pour passer la Tabaski avec leurs familles. Ils étaient à bord d'un véhicule 4X4 de leur service. La sage-femme du poste de santé de Bantako et son enfant sont morts sur le coup. Les autres agents de santé sont grièvement blessés », a précisé une source sécuritaire.. Les deux corps des victimes ont été déposés à la morgue de cet hôpital. Les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Régional Amath Dansokho de Kédougou.