Kaolack: Un déficient mental se jette dans un puits et meurt sur le coup.

L.Ka âgé de 25 ans s'est jeté dans un puits et a succombé sur le coup. C’est hier jeudi que le corps sans vie d’un malade mental a été retrouvé dans un puits d’après les informations de Seneweb.

les gendarmes de la Brigade territoriale de Kaolack, alertés du drame par les populations, se sont rendus dans la commune de Thiaré pour procéder au constat.

À Thiaré, proches et habitants sont dans l'émoi et la consternation, suite à cette découverte macabre.