Justice : El Hadji Malick Ndiaye bénéficie d'un retour de parquet

Ce lundi 17 juillet, déféré au parquet, par la Sûreté urbaine, le Secrétaire national à la communication de Pastef El Malick Ndiaye, a bénéficié d’un retour de parquet, selon avocat Me Moussa Sarr. Il est visé pour deux chefs d’accusation : appel à l’insurrection et diffusion de fausses nouvelles. Pour rappel El Hadji Malick était sous bracelet électronique. Il avait été interpellé le mercredi 22 mars pour diffusion de fausse nouvelle avant d’être libéré cinq jours plus tard. D'après des informations,un enregistrement audio serait à l’origine de sa nouvelle arrestation par les éléments de la Section des Recherches de Colobane.