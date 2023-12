Journée du nettoiement à l'école d'application Malick Kairé Diaw: La Fondation Thiès solidarité en croisade contre l'insalubrité

Dans le carde de son programme d'assainissement et du cadre de vie dénommé "Sounou Gox Sounou Yitte", la Fondation Thiès solidarité dirigée par Khadim Samb a organisé, ce samedi 16 décembre 2023, une journée du nettoiement à l'école d'application Malick Kairé Diaw sis au quartier Randoulène, dans la commune de Thiès Ouest. En effet, les membres de ladite structure ont pris l'engagement à cette occasion pour un grand toilettage de ce lieu d'apprentissage des connaissances. Cette activité est une continuité de celle organisée le mois dernier au service d'accueil des urgences (SAU) du Centre Hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par ladite Fondation. La Fondation est toujours en collaboration avec l'Unité de Coordination de la Gestion de déchets solides (UCG) et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Cette activité citoyenne vise à atteindre l'objectif d'une "ville Zéro déchet". A cette occasion, Khadim Samb au nom de tous les membres, a remercié vivement le parrain de cette journée d'investissement humain, Habib Kane, responsable du Réseau d'appui pour le développement de Thiès. En outre, le ministre délégué auprès du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement chargé des chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye avait pris part à cette activité humanitaire .