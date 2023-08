Jean Paul Dias "La dissolution du Parti Pastef est excessive"

Ce dimanche 13 août 2023, lors de son passage à l'émission Grand Jury sur la RFM, le secrétaire général du BCG ( Bloc des centristes Gaïndé), membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs envoyé spécial du président de la République, dit que la dissolution du Parti Pastef de Ousmane Sonko est excessive. "Je trouve que c'est une décision excessive. C'est la dernière limite. On pouvait passer par d'autres options, mais cela est extrême comme décision", déplore le père de Barthélémy Dias.



Par rapport aux nombreuses arrestations, il invite nos gouvernants à revoir cette stratégique qui, "pour un oui ou pour un non on met les gens, particulièrement des jeunes en prison....". Même si ce sont de dangereux "terroristes"?