Jaraaf triomphe sur Casa Sports en Coupe du Sénégal

Le Jaraaf a brillamment atteint les demi-finales de la Coupe du Sénégal en éliminant le Casa Sports avec un score de 2-0 lors des quarts de finale. Malgré les sanctions infligées par la Ligue professionnelle de football, retirant six points, l'équipe de la Médina a montré sa force lors de ce match. Porté par Souleymane Cissé, attaquant vedette et récemment sélectionné en équipe nationale, le Jaraaf a dominé son adversaire de Ziguinchor, en difficulté en cette fin de saison. Les deux buts de Cissé ont assuré la victoire et la qualification du tenant du titre pour les demi-finales.