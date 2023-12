Israël s’apprête à inonder les tunnels du Hamas avec ce dispositif, selon un média US

Le Tsahal a monté, mi-novembre, un système de pompage au nord de l’enclave en vue d’inonder les tunnels du Hamas sous la bande de Gaza, rapporte The Wall Street Journal citant des fonctionnaires américains anonymes au courant du plan.Le système est situé non loin du camp de réfugiés d'Al-Shati dans la ville de Gaza, précise le média.Il comprend cinq pompes, dont chacune est capable d’avoir un débit de plusieurs milliers de mètres cubes d’eau par heure. L’eau puisée dans la Méditerranée pourrait remplir les installations souterraines en cinq semaines, toujours selon The Wall Street Journal.Ce temps devrait permettre d’évacuer les otages, qui pourraient se trouver dans les labyrinthes , affirme le quotidien.Cependant, la décision de mettre en œuvre ce plan n’a pas encore été prise, note le quotidien américain.La réalisation de ce plan comporte néanmoins certains risques, notamment la salinisation de la nappe aquifère, source de l’eau potable dans la bande de Gaza. De plus, des substances polluantes issues de l’intérieur des tunnels pourraient contaminer les sols, et en plus l’eau risque de rendre la surface des terres instable.Les tunnels sous l’enclave comptent des centaines de kilomètres et seraient situés à une profondeur comprise entre 30 et 70 mètres. Ces réseaux souterrains permettent aux combattants du Hamas de survivre aux bombardements , de se déplacer sans être aperçus à travers Gaza, de réapprovisionner ses forces, de cacher des otages et de mener des attaques surprises.Le Tsahal a annoncé avoir repéré plus de 800 puits de tunnel depuis le 7 octobre et en avoir détruit 500. L’armée israélienne affirme qu’ils se trouvaient à proximité ou à l’intérieur de bâtiments civils, comme des écoles, des garderies ou encore des aires de jeux. Sputnik