Ismaila Madior Fall sur le cas de Birame souley Diop : Le président Macky Sall a demandé clémence dans le traitement du dossier

Aujourd'hui, à l'occasion de l’examen des projets de loi portant modification du Code de procédure pénale ,Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, est revenu sur l'affaire Birame souley Diop. Face aux députés,le ministre annonce clairement que le président Macky Sall a recommandé la clémence dans le traitement du dossier. Selon Ismaila madior,« l'État doit assurer ses missions régaliennes et protéger les populations et leurs biens. Les propos de Birame Souleye Diop étaient très graves. Il avait tenu des accusations très graves à l’encontre d’un chef d’état étranger. C’est des propos susceptibles de dégrader les relations diplomatiques entre le Sénégal et ce pays. Ces propos pouvaient également mettre en danger la vie de nos milliers de compatriotes qui vivent dans ce pays". Poursuivant son discours,« Et les autorités judiciaires ont fait montrer de compréhension pour permettre à Birame Souleye Diop de retrouver sa famille» , dit-il. Se prononçant sur certains faits remarqués dans ce pays , Ismaila Madior reste catégorique. Pour le ministre, Étant dans un état de droit, il faut que l'état assure ses missions. Ensuite il faut se tenir debout contre ceux qui se lèvent juste pour casser les biens publics . Car, l'état doit impérativement protégér les personnes et leurs biens.