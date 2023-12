Investissements dans la région de Thiès: L'Apix présente 300 projets d'un coût de 935 milliards

Thiès est la deuxième région du Sénégal qui attire le plus d'investissements direct étrangers (Ide), avec 16%, après Dakar qui occupe la première place avec 67%, informe le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat ( Apix), au terme d'un Comité régional de développement consacré à la présentation des projets de cette structure étatique dans la région de Thiès.



Sur invitation du nouveau chef de l'exécutif régional, le Directeur général de l'Apix, Abdoulaye Baldé, est revenu amplement sur les Zones économiques spéciales (Zes) dont celle de Diass qui fait partie de son portefeuille .



Les Zones économiques spéciales sont des espaces d'accueil d'activités économiques qui ont pour vocation d'offrir un ensemble d'infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités.



En outre, la phase III du TER, le tronçon Diass - Mbour a été soulevé au cours de son intervention. Le Comité régional de développement a été une occasion pour les acteurs territoriaux des trois départements de la région de Thiès qui ont pris part à ce Crd de plaider pour qu'à l'avenir leurs communes bénéficieront de ces investissements.



Tour à tour, ils ont évoqué la problématique foncière dans leurs communes respectives, la disponibilité de l'assiette foncière pour certains, la faiblesse des ressources financières, entre autres.



Fort de ce constat, le gouverneur a invité les autorités administratives à continuer le processus de recensement et d'évaluation des impenses et ensuite de veiller, en rapport avec l'Apix , au paiement des personnes qui ont été impactées par les projets.



Pour lui, cela permet de poursuivre un bon rythme de réalisation de ses infrastructures. En plus, ce dernier a demandé aux autorités compétentes, en l'occurrence les Préfets et les Sous - préfets, accompagnés les collectivités territoriales, de travailler très vite pour parer à toutes les éventualités. Car, dit - il, l'objectif est que l'Apix se retrouve devant aucune difficulté ou contrainte qui bloque la poursuite des travaux important pour notre pays.



D'ailleurs, il a annoncé la mise en place d'un Comité de supervision des activités de l'Apix sous la présidence du gouverneur de région et l'ensemble des services concernés.