Intervention du Ministre de la Justice au Camp Pénal : Situation Maitrisée

Ousmane Diagne, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, s'est rendu personnellement au camp pénal peu après les tensions survenues entre prisonniers et gardiens, selon des informations de Dakaractu. Après son départ, la situation est désormais sous contrôle.



Les tensions ont éclaté ce matin en raison de désaccords entre détenus et gardiens. Les prisonniers en colère ont dénoncé les conditions inhumaines de leur détention, ce qui a conduit à l'intervention du ministre pour apaiser la situation.