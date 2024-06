Intervention de la Marine Nationale : Plus de 200 migrants interceptés au large de Dakar

la Marine nationale a intercepté une embarcation transportant 219 candidats à l'émigration irrégulière, selon des sources sécuritaires.



L'embarcation transportait notamment 25 mineurs et 27 femmes, comme indiqué par la Marine nationale dans un message diffusé sur le réseau social X.



La Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées a rapporté que l'embarcation, partie des côtes gambiennes dimanche, avait embarqué d'autres migrants à Joal, dans le département de Mbour (ouest), et à Thiaroye, une commune de la banlieue de Dakar.



En plus des 151 Sénégalais, on retrouve à bord 35 Gambiens, 7 Guinéens, 2 Bissau-Guinéens, 1 Camerounais, 21 Comoriens et 2 Burkinabés, selon la DIRPA.



Les migrants débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar ont été remis aux autorités compétentes, a affirmé la Direction des Relations Publiques des Armées.