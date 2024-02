Interpellation de 19 candidats à Saint-Louis, arrestation de 2 convoyeurs par la police

Le commissariat central de Saint-Louis et ses unités ont intensifié leurs efforts dans la lutte contre l'émigration irrégulière. Sous la direction du commissaire divisionnaire Moustapha Diouf, un dispositif de surveillance renforcé a été mis en place pour empêcher les candidats à l'émigration clandestine de quitter le territoire sénégalais.



Cette vigilance a permis de déjouer une tentative d'embarcation la nuit dernière, entraînant l'interpellation de 19 candidats à l'émigration clandestine. Ces individus, originaires de la région de Tambacounda, avaient l'intention de rejoindre l'Espagne en embarquant depuis Saint-Louis.



Cependant, les autorités ont mis fin à leur projet au quartier Missira de Saint-Louis. Certains des candidats avaient déjà versé des sommes allant jusqu'à 400 000 F CFA pour ce voyage. Deux convoyeurs, identifiés comme C. Niang et M. Niang, ont été appréhendés et placés en garde à vue. Ils avaient orchestré le déplacement des 19 candidats vers une maison en attendant le moment propice pour l'embarquement.



Grâce à des informations recueillies, la police a réussi à contrecarrer ce plan d'émigration clandestine, mettant ainsi un terme au rêve de ces 19 candidats de rejoindre l'Europe par des voies non autorisées.