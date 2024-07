Intégration officielle de sept nouveaux magistrats à la Cour des comptes

Sept nouveaux magistrats ont officiellement rejoint la Cour des comptes après avoir prêté serment mardi à Dakar, selon l’APS.



Ces nouveaux membres, admis à la Cour des comptes après un concours d'entrée organisé en 2023, ont prêté serment lors d'une cérémonie dirigée par le Premier président de la Cour des comptes.



Mamadou Faye a félicité les nouveaux arrivants et les a encouragés à exercer leurs nouvelles fonctions avec réserve, honneur et dignité.



"Notre institution supérieure de contrôle des finances publiques nous impose certaines exigences conformes à notre statut", a rappelé le Premier président de la Cour des comptes.



Il a souligné que les membres de cette juridiction doivent respecter des obligations strictes et observer réserve, honneur et dignité.



M. Faye a également mis en avant l'importance de l'indépendance, de l'impartialité, de la compétence, de l'expertise, de l'objectivité, de la sérénité et de l'humilité.



Il a aussi insisté sur la nécessité pour la Cour des comptes d'améliorer sa communication et ses relations avec les parties prenantes.



Mamadou Faye a réitéré l'importance cruciale de l'indépendance totale pour les membres de la Cour des comptes dans l'accomplissement de leurs tâches.