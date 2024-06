Installation du Nouveau Directeur Général de la Police : Mame Seydou Ndour Prend ses Fonctions

Jeudi, lors d'une cérémonie à la direction de la formation de la Police nationale, le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, a officiellement installé l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, en tant que nouveau directeur général de la Police nationale, en remplacement du contrôleur général de police, Seydou Bocar Yague. Cette installation s'est déroulée en présence de hauts dignitaires militaires et administratifs, dont le chef d’état-major général des armées, Mbaye Cissé, et le haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, Martin Faye. Mame Seydou Ndour, précédemment chef de la section de police judiciaire au commissariat de Thiaroye et directeur de la police de l’air et des frontières, s'est engagé à travailler sans relâche pour le bien-être des populations et l'intérêt de la République. Il a également promis de renforcer la lutte contre la délinquance urbaine en mettant en place une politique de police de proximité et en réconciliant la Police avec les populations. Enfin, il s'est engagé à poursuivre les réformes entamées pour moderniser la Police, dans le respect des lois et règlements en vigueur.