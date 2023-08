Inondations à Thiès : Le quartier Médina Fall sous les eaux

Rédigé par Hanne Abou le Jeudi 24 Août 2023

Les dégâts provoqués par les pluies du début de semaine n’ont pas épargné la capitale du rail. Plusieurs quartiers de Thiès sont submergés sous les eaux. À Médina, la route passant par la résidence en direction de l'angle Mor Diakher n'est plus accessible. En effet les eaux de pluie occupaient toute la voie. Résultat, voitures et motos sont désormais obligées de traverser les coins et recoins du quartier pour en sortir. C’est pour cette raison que les populations de la zone nord sont confrontées à d’énormes difficultés. Ainsi, ils interpellent directement le maire de la commune, Birame souley Diop, d'agir au plus vite dans la situation où leurs enfants commencent à tomber malades à cause de ces eaux.



