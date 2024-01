Idée d'un report de l'élection présidentielle: Juge Ibrahima Hamidou Dème exige le respect du calendrier électoral

Rédigé le Lundi 29 Janvier 2024 à 14:15 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le président du parti ETIC (Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté), par ailleurs candidat recalé au parrainage, Juge Ibrahima Hamidou Dème a présidé une conférence de presse tenue hier à Thiès, en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Au cours de cette rencontre avec la presse, le magistrat s'oppose à toute idée de report de l'élection présidentielle prévue d'ici quelques semaines au Sénégal. "Je voudrais, enfin, appeler, solennellement, au respect du calendrier électoral, le processus étant presque en terme. Le report de l'élection, qui doit se tenir dans moins d'un mois, n'est envisageable en aucune hypothèse. L'Etat doit , par conséquent, prendre toutes les dispositions pour une campagne électorale inclusive et paisible; et aussi permettre à nos concitoyens d'aller aux urnes le 25 février pour choisir leur nouveau président qui devra apporter les véritables changements souhaités par les Sénégalaises et Sénégalais". Pour sa première prise de parole publique, suite au processus de sélection conduit par le Conseil constitutionnel, le Juge Dème a proposé un programme transformationnel de la Justice. Parmi les sept (7) mesures, il a insisté sur un recrutement de 200 magistrats, 200 greffiers, 200 éducateurs spécialisés et assistants sociaux et 300 avocats sur 5 ans pour dit -il, renforcer "la célérité et l'efficacité des procédures et aussi garantir l'accès à la justice" et "le respect des droits de l'homme"