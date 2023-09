Ibrahima Macodou Fall Soutient la Candidature de M. Amadou Ba au Sein du Benno Bokk Yaakaar

Dans une récente déclaration, M. Ibrahima Macodou Fall, figure respectée au Sénégal, PDG de la NSTS a exprimé son soutien en faveur de M. Amadou Ba, candidat représentant du Benno Bokk Yaakaar.



M. Fall a souligné la pertinence du choix de M. Ba en ces termes :



"Un choix pertinent en cohérence avec les nombreux défis auxquels notre nation est appelée à répondre. Votre illustre parcours, vos compétences avérées, votre culture d’État, votre implication dans le PSE, ainsi que la confiance renouvelée et le choix du Président Macky Sall en votre faveur, sont amplement méritées. Félicitations, M. le Premier Ministre. Notre soutien vous est acquis."



La déclaration de M. Fall met en avant le parcours et les compétences de M. Ba, ainsi que sa profonde implication dans le Plan Sénégal Émergent (PSE). De plus, il souligne la confiance que le Président Macky Sall a placée en lui, tout en lui adressant ses félicitations au Président Macky Sall pour son Choix pertinent et lucide.



Ce soutien de M. Fall à M. Ba est un témoignage fort de la confiance et de l'estime qu'il porte à sa candidature au sein du Benno Bokk Yaakaar.