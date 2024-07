Hivernage 2024 / Kaffrine : La menace précoce des cantharides (Waankh) sur les récoltes et la santé

Habituellement, les cantharides (Waankh) apparaissent en fin de saison des pluies. Cependant, pour l'hivernage 2024, cette espèce d'insectes extrêmement dangereuse pour l'homme et les récoltes, notamment céréalières, a fait son apparition plus tôt que prévu. Ces insectes se cachent dans les champs pendant la journée, envahissant certains arbres et récoltes dans plusieurs zones du département de Kaffrine.



La nuit, attirées par la lumière, les cantharides envahissent les domiciles, causant de nombreux dégâts en raison de la toxicité du poison qu'elles sécrètent. Elles ont été aperçues dans les localités de Taïba Thialléne à Missirah Wadène (Khounguel, Kaffrine), au village de Diam-Diam (Sagna, Malem Hodar, Kaffrine), et à Bamba Sallène, entre autres.



Les cantharides sécrètent un liquide très nocif au contact de l'humain, provoquant des brûlures et des lésions cutanées. Face à cette menace, les paysans et la population tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à réagir rapidement pour éviter une aggravation de la situation.



