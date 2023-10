Habib Niang quitte le Benno Bokk Yaakaar et Révèle ses Intentions pour la Présidentielle 2024

Dimanche 8 Octobre 2023

Habib Niang bouleverse les pronostics en dévoilant ses cartes pour la présidentielle 2024. Annonçant son soutien à Mahamad Boun Abdallah Dione et son départ de formations politiques majeures, Niang réveille les attentions et promet une course à la présidentielle passionnante.