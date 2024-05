Habib Kane sur la situation foncière à Mbour 4 "Les demandeurs qui ont reçu des terres sont des responsables politiques Thiessois, des chefs religieux, entre autres""

Rédigé le Lundi 6 Mai 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le président du Réseau d'appui pour le développement de Thiès, Habib Kane, a organisé ce lundi 6 mai 2024 pour aborder la situation foncière à Mbour 4, dans la commune de Thiès - Ouest. En effet, le responsable politique est largement revenu sur ce scandale causé par l'ancien régime dans cette contrée du département de Thiès. De ce fait, Habib Kane s'est scandalisé. " Ce sont les responsables politiques Thiessois qui sont indexés, de même que certains chefs religieux et d'autres personnes qui ne sont pas originaires de la cité du rail et qui ont reçu des terres. Les personnalités bénéficiaires des grandes surfaces ne sont pas des Thiessois", dénonce - t il. Pour M. Kane, "la répartition de la nouvelle ville de Thiès qui fait près de 3000 ha est la principale cause de cette boulimie foncière. Il y a de magouilles dans cette partie. D'autant plus que le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar lorsqu'il est venu pour s'enquérir de la situation, il avait tous les documents et informations nécessaires dans ce site, précise t - il. Le site en question concerne les communes de Fandene, Notto Diobass et Keur Moussa, ajoute t - il. A travers ces effarantes révélations, Habib Kane a demandé aux autorités compétentes de présenter le reliquat du déclassement aux Thiessois .