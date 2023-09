Groupe La poste: le service jotnasi refait surface à Thiès

Pour permettre aux clients d'accéder plus facilement à n'importe quel service sans avoir à se déplacer, le groupe La Poste relance le service jotnasi. Un service de livraison qui a été relancé dans le cadre de la facilitation des activités quotidiennes des populations. Grâce à ce service, la Poste a également créé à nouveau des cartes Postescash pour la bonne circulation de la monnaie électronique.



Jotnaci, un service de transport de marchandises, bagages, objets divers et toute autre activité relative au transport. Le service Jotnaci comprend plusieurs offres : classique, personnalisée et émouvante. Après avoir relancé ses activités à Thiès, le groupe La Poste compte faire de même à Mbour et dans d'autres régions dans le cadre de l'expansion du projet jotnasi.