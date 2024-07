Grève illimitée des concessionnaires du nettoiement à partir de jeudi : un différend financier avec l'État

Le collectif des concessionnaires du nettoiement a annoncé une grève illimitée dès jeudi pour exiger le paiement de 14 milliards de francs CFA d'arriérés de factures. Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif, a précisé que cette grève, qui débutera à 8 heures à Dakar et sur l'ensemble du territoire national, vise à obtenir le règlement des arriérés couvrant 1,9 milliard pour 2023 et 12,5 milliards pour 2024.



M. Diallo a souligné la volonté des concessionnaires de reprendre le travail une fois les fonds versés et reste ouvert à des discussions avec le gouvernement pour trouver une solution. De son côté, Khalifa Ababacar Sarr, directeur général de la SONAGED, a dénoncé ce qu'il considère comme des chantages de la part des concessionnaires. Il a rappelé que le gouvernement a déjà payé 6 milliards de francs CFA depuis avril 2024 pour réduire la dette de 2023 et une partie de celle de 2024.



aps