Grand Magal de Touba: Le service d'hygiène de Diourbel lance l'opération de désinfection

Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, la Brigade régionale d'hygiène de Diourbel, a lancé officiellement, en cette période du mois de Safar, devant la Grande mosquée de la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba, ses opérations de désinfection.



Pour l'édition 2024, sous le contrôle du Colonel Maodo Malick Diop, chef du Service nationale de l'hygiène, 119 éléments, 19 pick - up, 03 camions, un bus et une importante quantité de produits ont été mobilisés.



La cérémonie de lancement s'est tenue devant la Grande mosquée de Touba, en présence des autorités locales et du comité d'organisation. 3Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui avec toutes les parties prenantes pour procéder au lancement de la campagne de la couverture sanitaire du Grand Magal de Touba", a déclaré le capitaine El Hadji Niass, chef de la Brigade régionale d'hygiène de Diourbel.



M. Niass de poursuivre : "nous venons pour partager le dispositif qu'on a mobilisé avec les autorités et le comité d'organisation", a - t - il laissé entendre.