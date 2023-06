Football : match amical de gala Brésil-Sénégal au Portugal

Les hommes d'Aliou Cissé restent sur un match nul contre le Bénin samedi dernier à Cotonou en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur sénégalais ne cache pas son admiration pour la Seleçao.



C'est une équipe qui a une identité de jeu. Une équipe qui joue très bien au ballon, avec une qualité technique supérieure à la moyenne. Et le Brésil a aussi beaucoup évolué dans l'aspect physique, avec une façon de jouer avec beaucoup de vitalité, capable de tout bien faire. En attaque, le Brésil a aussi de grands joueurs assure-t-il.



Interrogé sur les injures racistes dans les stades de football et le cas du joueur brésilien Vinicius Junior, l'entraîneur sénégalais, est amer face à la récurrence de ces actes sur les terrains de foot. Aliou Cissé dit par ailleurs faire fi de ces attitudes.



Nous le voyons avec tristesse. Nous sommes tous tristes de voir encore au 21e siècle, en 2023, ce genre d'attitude, de comportement à l'intérieur des stades. En fait, j'ai une autre façon de vivre ma noirceur. Je sais qui je suis, d'où je viens, je connais mes ancêtres, je connais mon histoire. Aujourd'hui, j'ai peut-être 40 000 spectateurs que je peux qualifier d'imbéciles, excusez le terme, ils peuvent crier au singe, cela ne me touche pas parce que je sais d'où je viens et qui je suis a-t-il ajouté.



Avant le Sénégal, les Brésiliens avaient défait sans résistance la Guinée 4 buts à 1 samedi dernier à Barcelone et s'étaient fait surprendre 2-1 à Tanger en mars dernier par le Maroc. Les Lions de la Téranga, champions d'Afrique en titre devraient faire une bonne impression selon plusieurs observateurs. Le Sénégal et le Brésil s'étaient neutralisés 1 but partout en octobre 2019 en match amical.



Avec Africanews