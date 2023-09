Football : Le Sénégal affronte l'Algérie ce mardi à partir de 19 H

Ce mardi l'équipe nationale du Sénégal va affronter l’Algérie à l’occasion d’une rencontre amicale. Horaire, chaîne, contexte… On vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur ce match de gala qui nous promet un joli spectacle entre les deux derniers vainqueurs de la CAN ! Le match aura lieu au au Stade Abdoulaye Wade (50 000 places) de Diamniadio, près de Dakar. La partie débutera à 19h heure locale et à 21h en France. Il sera 20h du côté de l’Algérie. Vous aurez la possibilité de suivre ce match en direct et en intégralité sur les chaînes RTS au Sénégal et ENTV en Algérie. C’est avec une équipe amoindrie que les Lions se présentent face aux Fennecs. Après le forfait d’Ismaïla Sarr qui s’est blessé à l’entraînement et qui souffre d’une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches, Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, va devoir se passer de l’attaquant Boulaye Dia. La participation de certains joueurs reste incertaine. Après Ismaïla sarr et Boulaye Dia , Youssouf Sabaly aurait des blessures de même que Formose Mendy, annoncé blessé.