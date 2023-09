Football: L’équipe du Sénégal perd son premier match à domicile face aux Algériens

L’équipe nationale du Sénégal a perdu pour la première fois un match de football au stade me Abdoulaye Wade à Diameniadio . Les Lions de la Teranga se sont inclinés à domicile contre l’Algérie (0-1) sur un but de Farès Chaïbi lors d’un match amical entre deux nations ambitieuses, notamment en vue de la Can en janvier. À domicile, les Sénégalais ont pourtant entamé la rencontre du bon pied, trouvant de nombreux espaces dans le milieu de terrain et la défense algérienne. Sadio Mané a notamment été très en vue durant le premier acte. Cette défaite est la première du Sénégal à domicile depuis une rencontre face à la Côte d'Ivoire en 2012. Pour l’Algérie, c’est un bon rebond après les matches nuls face à la Tanzanie et la Tunisie.