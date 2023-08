Focus sur le Grand Magal de Touba: Amadou Mangara Niang revient sur la dimension religieuse et sociale de cet événement religieux

Le Magal de Touba commémore le départ en exil de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba envoyé au Gabon par les Français en 1895, le 18 e jour du mois lunaire de Safar. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire du mouridisme.



Professeur Amadou Mangara Niang, Enseignant d'Histoire et de la Géographie au Lycée de Mabo dans la région de Kaffrine explique, dans cet entretien accordé à Thiès info, les origines, le sens et la place du Magal d'ici et d'ailleurs, la dimension économique, spirituelle, sociale et les objectifs de cette commémoration.