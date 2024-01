Finale de Kirène : Abdoulaye Dièye considère le sport comme outil de "sociabilisation"

Rédigé le Dimanche 14 Janvier 2024 à 16:02 | Lu 39 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le terrain de football de la commune de Diass Kirène a accueilli, samedi 13 janvier 2023, la première édition de la finale du tournoi du Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye. Cette compétition a enregistré la participation des jeunes des communes environnantes qui couvrent cette infrastructure aéroportuaire. Au - delà de l'aspect sportif, ce tournoi qui entre dans le cadre de la politique sociale de cette entreprise publique dirigée par le responsable de la mouvance présidentielle dans la cité dur ail, visait également à raffermir les liens par le sport entre les communautés nichées à cheval entre les départements de Thiès et de Mbour. C'est dans cette logique d'idée, président du mouvement de soutien "Siggi Jotna" s'est réjoui de la mobilisation et de l'adhésion de la jeunesse de Diass et celle de Keur Mousseu. D'ailleurs, il développe "la politique de proximité" envers les populations. Devant cette tribune, Abdoulaye Dièye est largement revenu sur la politique sociale de l'Aéroport International Blaise Diagne à travers la Responsabilité sociétale d'entreprise ( Rse) qui, selon lui, pourra répondre favorablement aux attentes des populations. Il a pris note sur les priorités des riverains de l'Aibd.