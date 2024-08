Enrôlement de 600 Daaras : Vers une Meilleure Intégration des Écoles Coraniques au Système Éducatif

Le ministère de l'Éducation nationale, par le biais du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), prévoit d'intégrer 600 écoles coraniques afin de mieux soutenir l'enseignement arabo-islamique traditionnel dans le système éducatif du Sénégal, selon une source proche du ministère.



Le coordonnateur de la direction des Daaras, Moussa Niang, a expliqué que ce projet succède au PAQEEB, qui avait permis l'enrôlement de 527 Daaras. "Nous visons maintenant à sélectionner 600 Daaras pour progresser vers une société éducative", a-t-il déclaré lors d'une rencontre d'information à Diourbel, en présence de représentants académiques, maîtres coraniques, imams et marraines des Daaras.



Le processus de sélection se fera par tirage au sort au niveau des Inspections de l'éducation et de la formation (IEF), impliquant toutes les composantes des Daaras, a précisé M. Niang. Des visites de conformité seront effectuées pour vérifier le respect des cahiers de charge.



Les écoles coraniques sélectionnées bénéficieront de plusieurs avantages, dont l'embauche d'un prestataire pour dispenser des cours de français et de mathématiques aux élèves talibés, facilitant ainsi leur intégration dans le système éducatif formel. De plus, le projet prévoit l'installation de cantines scolaires, des soins de santé, et la fourniture de matériels scolaires et didactiques. Une subvention sera également accordée aux maîtres coraniques.



Alassane Ndiaye, représentant l'inspecteur d'académie de Diourbel, a exprimé l'engagement des autorités locales à soutenir ce processus de sélection pour une meilleure inclusion des Daaras dans le système éducatif.



---

aps