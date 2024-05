Énergie au Sénégal : Augmentation de la facture de l'État à 70 milliards de FCFA en un an

Selon le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Saër Diop, la facture de la consommation d'énergie de l'État est passée de 60 à 70 milliards de francs CFA entre 2022 et 2023. Cette augmentation est attribuée aux besoins croissants en énergie, notamment avec la mise en service du Train Express Rapide (TER) entièrement électrique.



Saër Diop souligne l'importance de la gestion rationnelle de l'énergie, affirmant que des économies substantielles pourraient être réalisées, pouvant être réallouées à d'autres secteurs. Il estime qu'une réduction significative de la consommation d'énergie est possible en 2024, avec un potentiel d'économie de 36 % grâce à une efficacité énergétique accrue et des changements de comportement.



La signature d'une convention de partenariat entre l'AEME et la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) vise à améliorer la prise en charge des plaintes et réclamations des consommateurs concernant les compteurs électriques, selon le président de la CRSE, Ibrahima Niane. Cette collaboration a été saluée par les défenseurs des consommateurs, tels que le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), Ibrahima Dramé, qui souligne l'importance de renforcer le soutien aux consommateurs dans le traitement de leurs plaintes.