Emplois des jeunes: Bassirou Diomaye Diakhar Faye annonce des mesures fortes

A l'approche de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal, le cinquième Président de la République lors de message à la Nation , son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé des mesures fortes pour accompagner la politique d'emplois des jeunes dans son programme.



"Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous - mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays", a - t - il souligné. Pour résoudre cette problématique, le Chef de l'Etat mise sur "l'éducation, la formation aux métiers, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes". Pour lui, "ces axes majeurs sont identifiés comme défis. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé".



Parlant de la dynamisation de l'économie sénégalaise, M Faye a rappelé dans son discours l'importance du rôle du secteur privé international qui jouera sa partition dans son programme de développement pour l'émergence du Sénégal dans une gouvernance sobre et vertueuse.