Émigration Irrégulière : Tragédie en Mer pour des Sénégalais au Large du Maroc

Les répercussions tragiques de l'émigration irrégulière continuent de se manifester en Afrique subsaharienne, où de nombreux jeunes perdent la vie en mer. Selon des sources médiatiques marocaines, deux embarcations portées disparues ont conduit à la découverte de 17 corps, dont ceux de trois femmes, échoués sur la plage de Gulmin.



Parmi les victimes, deux Sénégalais ont été identifiés, selon Babou Sene. Leurs dépouilles reposent actuellement à la morgue du centre de santé de Bouizakame, à 1100 km au nord de Dakhla. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les autres victimes. Les deux embarcations, qui ont chaviré le 17 août au large de Tarfaya, ont causé de nombreux disparus. Malheureusement, les capitaines, tous Sénégalais, ont été engagés par des trafiquants de migrants venant principalement des îles du Saloum.



D'après le journal Libération, ces capitaines ont été arrêtés. Depuis le début du mois, huit capitaines sénégalais ont été appréhendés. Le consul général du Sénégal à Dakhla a précisé que, en raison des lourdes peines de prison infligées, aucun Marocain n’ose piloter un zodiaque.



Le consul a également donné un état des lieux de la situation : "Les choses s’améliorent progressivement. Nous avons pu rapatrier par voie aérienne neuf Sénégalais le 30 juillet, et quarante autres le 6 août. Le 28 août, 53 compatriotes supplémentaires seront rapatriés. À cette date, il restera environ 300 Sénégalais dans les centres d'accueil de Bir-Gandouz et d'Argoub, situés respectivement à 300 km et 100 km au sud de Dakhla. Nous faisons tout notre possible pour aider et soutenir nos compatriotes vivant dans des conditions difficiles", a-t-il ajouté.



dakaractu