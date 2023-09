Élection présidentielle de 2024 au Sénégal

Élection présidentielle de 2024 au Sénégal : Mohamed Lamine Massaly soutient fermement la candidature d'Amadou Ba

Thiès, Sénégal - Dans une déclaration passionnée, Mohamed Lamine Massaly a exprimé son soutien indéfectible à la candidature d'Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall pour représenter la coalition Benno Bokk Yaakaar lors de l'élection présidentielle de 2024.

Massaly a loué les compétences d'Amadou Ba, le qualifiant de personne ayant "toutes les compétences requises pour diriger le Sénégal". Il a rappelé le parcours impressionnant de Ba, de son passage à l'École nationale d'administration à ses rôles en tant qu'inspecteur des impôts, directeur général des impôts et des domaines, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre.

Face à une opposition qu'il juge en perte de vitesse, Massaly a critiqué ceux qui remettent en question la nationalité d'Amadou Ba. Il a souligné que cette question n'avait jamais été soulevée lors des précédentes nominations de Ba à des postes clés, suggérant que cette controverse est une "manipulation politicienne" et une "diversion de mauvais goût".

Il a également critiqué un ministre anonyme, le qualifiant d'"ignoble", "malhonnête" et "lâche" pour avoir démissionné de ses fonctions en pleine campagne agricole. Selon Massaly, cette démission montre un manque d'intérêt pour les besoins des Sénégalais.

Massaly a exprimé sa confiance dans la victoire d'Amadou Ba dès le premier tour des élections, affirmant que l'opposition est "déjà battue à plat de couture avant même les autres électorales".

Il a conclu son discours en appelant à la mobilisation autour d'Amadou Ba pour la victoire des valeurs et des principes de la République. Affirmant que ses convictions politiques derrière le président Macky Sall restent inchangées, il a promis de se déployer sur le terrain pour promouvoir les valeurs de la coalition et soutenir la candidature d'Amadou Ba.

"Pour aujourd'hui, pour toujours, nous allons nous battre pour le triomphe du candidat qu'il [Macky Sall] a choisi. Nous soutenons ce candidat et nous investirons sans aucune retenue jusqu'à ce qu'il gagne les élections présidentielles", a déclaré Massaly.

L'élection présidentielle de 2024 promet d'être un événement clé pour le Sénégal, et avec des soutiens comme celui de Mohamed Lamine Massaly, Amadou Ba semble être en bonne position pour mener une campagne solide.