Élan Économique à Thiès : Un Forum de l'Unacois Yessal Réussi et des Promesses de Financements

**Thiès, 16 janvier 2024** – La région de Thiès a été témoin d'un événement marquant avec la réussite du Forum économique de l'Unacois Yessal le 14 janvier 2024. Dirigé par Mme Diène Maty Ndiaye, ce forum a rassemblé des acteurs économiques de Thies, Tivaouane, Mboro, Kayar et Pire, dans un effort concerté pour dynamiser l'économie locale.



L'événement a été particulièrement remarquable pour la participation des commerçants locaux, démontrant l'impact positif et l'intérêt porté au forum. Ils ont profité de cette plateforme pour adresser leurs préoccupations et espoirs au Président de la République, Son Excellence Macky Sall, soulignant la nécessité d'un soutien renforcé au secteur commercial de la région.



Un des moments forts du forum a été l'intervention de M. Cheikh Cissé, Président national de l'Unacois Yessal. Il a apporté des éclaircissements importants sur les financements promis aux commerçants. Rappelons que l'Unacois Yessal avait bénéficié d'un fonds de 20 milliards de francs CFA du fongip, destiné à soutenir ses membres. La région de Thies, en attente de ces financements, a reçu des nouvelles encourageantes.



M. Cissé a annoncé que, grâce au travail exemplaire réalisé par la section de Thies, la région recevra les fonds promis en 2024. Cette annonce est un signe positif pour l'économie locale et promet de stimuler les initiatives économiques à travers l'Unacois Yessal.



En clôture du forum, les participants ont exprimé leur gratitude au Président Macky Sall pour ses efforts continus visant à améliorer l'environnement économique et à accompagner le secteur commercial. Ces initiatives sont essentielles pour le développement économique du Sénégal.



Le Forum économique de l'Unacois Yessal à Thiès a ainsi marqué un tournant décisif, non seulement en valorisant le travail des acteurs locaux, mais aussi en ouvrant des voies de financement et de développement pour la région. Avec le soutien du gouvernement et l'engagement actif des acteurs économiques locaux, Thiès se positionne comme un acteur clé dans le développement d'un Sénégal prospère.