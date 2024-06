Dr Babacar Diop reçoit l'Association des musiciens de la région de Thiès

Rédigé le Jeudi 13 Juin 2024 à 00:34 | Lu 82 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop a reçu ce mercredi 12 juin 2024 des membres de l'Association des musiciens de la région de Thiès, dans les locaux de ladite institution municipale. Cette rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle ces derniers et l'édile de la Ville ont discuté en profondeur des problèmes de ce secteur pour diagnostiquer les tenants et les aboutissants et trouver des solutions adéquates. Cette audience a été l'occasion, pour les musiciens de faire part au maire Dr Babacar Diop de leurs doléances comme des formations pour la nouvelle génération, des espaces pour booster la production artistique dans la cité du rail.